FUTEBOL Jogador da Fiorentina que colapsou em campo instala desfibrilador no coração, vetado na Itália Com o procedimento, Edoardo Bove deverá mudar de liga se for continuar carreira

Edoardo Bove teve um desfibrilador instalado no coração, nesta terça-feira (10), após sofrer uma parada cardíaca durante jogo pela Fiorentina no início deste mês. A Sky Sport e a Gazzetta Dello Sport relatam que a operação foi realizada nesta manhã, no hospital Careggi em Florença, onde o meia está internado desde que desmaiou no jogo válido pela Série A, contra a Inter de Milão, em 1º de dezembro.

O aparelho, chamado de ICD, é o mesmo que foi implantado no meia dinamarquês Christian Eriksen, hoje no Manchester United, quando ele sofreu um mau súbito durante a Euro de 2020. O uso de ICD em partidas na Itália é vetado. Portanto, Bove teria que mudar de liga para continuar a carreira. As chances de atuar pela seleção italiana (pela qual joga nas categorias de base) também seriam muito restritas nessa situação.

Eriksen passou pelo mesmo. Na época do incidente, teve seu contrato com a Inter de Milão cancelado. Acabou rumando ao Brentford, da Inglaterra, e retomou a carreira sem problemas.

Segundo o jornal Il Messagero, o atleta revelado pela Roma chegou a pedir mais tempo e exames para tomar uma decisão sobre o desfibrilador. Havia a possibilidade de ele implantar uma versão semiautomática e removível do aparelho, que poderia ser aceita na Itália, o que teria sido descartado mais adiante.

A partida foi interrompida e cancelada enquanto Bove foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva, onde danos sérios aos sistemas nervoso central e cardiorrespiratório do jogador de 22 anos foram rapidamente descartados.

Bove está acordado e passando por exames no hospital há pouco mais de uma semana e supostamente deve receber alta nos próximos dias, após sua operação.

