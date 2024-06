Jogo da Série D é investigado por suspeita de manipulação; veja os gols

A- A+

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (26), que está investigando um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro por suspeita de manipulação de resultado. A investigação faz parte da Operação Jogo Limpo e apura o resultado da partida entre Inter de Limeira-SP e Patrocinense-MG, no dia 1º de junho, que terminou com vitória dos paulistas por 3x0.

Policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de São Paulo nas cidades de Patrocínio/MG, São José do Rio Preto/SP, São Paulo Rio de Janeiro, Tanguá/RJ e Nova Friburgo/RJ,.

A investigação teve início através de ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), encaminhando relatório da Sportradar, o qual reportou que a movimentação das casas de apostas indicou que os apostadores detinham conhecimento prévio de que a Patrocinense viria a perder o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols.



De acordo com a empresa, 99% da tentativa da rotatividade no mercado de “totais de gols do primeiro tempo” nesta partida foi para tal resultado.

Durante a partida, a Patrocinense sofreu três gols ainda no primeiro tempo, sendo um deles contra. Confira os gols da partida:

São alvos da operação integrantes e ex-integrantes de uma das equipes, segundo a Polícia Federal.Ainda conforme a investigação da PF, uma empresa teria firmado parceria com um dos clubes e vários jogadores agenciados por ela foram contratados. A investigação visa apurar a influência de tais pessoas no resultado da partida.

“Trata-se, em tese, dos crimes contra a incerteza do resultado esportivo, que encontram as condutas tipificadas na Lei Geral do Esporte, com penas de dois a seis anos de reclusão”, diz a corporação.

A PF disse que “atua no caso, mediante autorização do ministro da Justiça e Segurança Pública (Ricardo Lewandowski), tendo em vista a repercussão nacional do caso, que exige repressão uniforme”.

De acordo com a PF, a CBF colaborou desde o início com as investigações.

O que dizem os clubes?



Por meio de nota, a Inter de Limeira se pronunciou em seu perfil do instagram na manhã desta quinta (26). No comunicado, o clube informou que está ciente das investigações e que elas não envolvem o clube, seus jogadores ou membros da comissão técnica.

A equipe também disse que repudia de forma veemente qualquer prática de manipulação de resultados e apostas fraudulentas no futebol.

A Inter de Limeira também se colocou à disposição dos órgãos de controle e da Polícia Federal para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários.

Confira a nota na íntegra:

A Associação Atlética Internacional vem a público informar que está ciente das investigações em curso relacionadas à partida contra a equipe do Patrocinense, realizada em 1º de junho, na cidade de Limeira, a qual vencemos pelo placar de 3x0.



Esclarecemos enfaticamente que a presente apuração não envolve a Associação Atlética Internacional, seus jogadores ou membros da comissão técnica.



A Associação Atlética Internacional repudia de forma veemente qualquer prática de manipulação de resultados e apostas fraudulentas no futebol.



Reafirmamos nosso compromisso inabalável com a ética desportiva, o equilíbrio competitivo e a incerteza dos resultados, princípios desportivos que sempre nortearam a louvável história desta agremiação.



Colocamo-nos integralmente à disposição dos órgãos de controle e da Polícia Federal para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários. Acreditamos na importância de um esporte limpo e justo, onde a integridade e a honestidade prevaleçam.



A Internacional de Limeira espera que todas as questões sejam devidamente apuradas e esclarecidas, reforçando nosso compromisso com a transparência e a lisura no esporte.

Até o momento, a Patrocinense não se pronunciou.

