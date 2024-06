A- A+

olimpíadas Jogos de Paris: ativistas criticam proibição do hijab na França: "esporte deve ser inclusivo" País proibiu mulheres francesas que usavam lenço na cabeça de competir no evento internacional, além de serem excluídas dos torneios de futebol e basquetebol em todo o país

A jogadora de basquete muçulmana francesa Diaba Konate disse nesta terça-feira que esperava representar seu país nas Olimpíadas de Paris, mas não teve chance porque usa lenço na cabeça.

"Apesar do meu desejo e habilidades, não estou realmente autorizado a jogar pela França por causa de políticas discriminatórias", disse a jogadora, de 24 anos, durante uma conferência de imprensa organizada por grupos de direitos humanos para pedir que a França anule as proibições aos muçulmanos de usarem lenço na cabeça nas provas.

“É muito frustrante ser excluído da representação do meu país [...] simplesmente por causa da minha identidade religiosa”, disse a atleta, que jogou na seleção juvenil da França e tem carreira no basquete universitário nos Estados Unidos. “Acredito firmemente que o esporte deve ser inclusivo.”

A França invocou regras estritas sobre o secularismo para proibir os seus atletas de usarem símbolos religiosos durante os Jogos Olímpicos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto.

Isto proibiu as mulheres francesas que usavam lenço na cabeça de competir no evento internacional, além de serem excluídas dos torneios de futebol e basquetebol em todo o país.

A Aliança Sport & Rights – cujos parceiros incluem a Human Rights Watch e a Anistia Internacional – apelou nesta terça-feira ao fim do que descreveu como proibições discriminatórias.

Afirmou, também, que apelou ao Comitê Olímpico Internacional para mostrar “o seu compromisso com a igualdade de gênero” na preparação para os Jogos e pressionou as autoridades francesas, mas não recebeu resposta.

Em carta ao COI datada de 24 de maio e mostrada à imprensa nesta terça-feira, o órgão instou o órgão olímpico "a apelar publicamente às autoridades desportivas em França para anularem todas as proibições aos atletas de usarem o hijab no esporte francês, tanto em Paris 2024 como em todos os tempos e todos os níveis de esporte".

Isto “garantiria que as Olimpíadas deixassem um legado duradouro e significativo para os valores da dignidade e da igualdade”, disse a diretora da aliança, Andrea Florence."

'Hipocrisia"

As leis francesas sobre o secularismo pretendem manter o Estado neutro em questões religiosas, garantindo ao mesmo tempo aos cidadãos o direito de praticarem livremente a sua religião. Eles proíbem alunos e professores nas escolas, bem como funcionários públicos, de usarem símbolos religiosos "ostentosos".

Além das Olimpíadas, as atletas femininas podem usar o lenço na cabeça em alguns esportes, mas não em outros. No ano passado, o mais alto tribunal administrativo de França manteve a proibição de as jogadoras de futebol usarem o hijab, apesar da FIFA permitir a cobertura da cabeça desde 2014.

E a Federação Francesa de Basquete também proibiu o uso do lenço na cabeça durante as competições, enquanto a Federação Internacional de Basquete FIBA o permite desde 2017. A região de Paris cortou em outubro o financiamento dos clubes que não respeitavam a regra.

“As meninas estão enojadas”, disse Timothee Gauthierot, treinador de basquete da região de Paris e cofundador do grupo ativista Basket pour Toutes (Basquete para Todos). "Algumas meninas já deixaram de praticar esportes. Isso a ter um impacto na sua saúde física e mental", disse ele.

"É dramático apenas algumas semanas antes das Olimpíadas, que deveriam ser jogos populares para todos [...] Há um paradoxo, uma hipocrisia", acrescentou.

Ele explicou que, apesar das regras do basquete proibirem todos os símbolos religiosos, como o kippa judaico ou o turbante sikh, eles pareciam particularmente direcionados ao hijab muçulmano.

“Não conheço jogadores que usem o kippa”, disse ele.

"Mas eu conheço jogadores sikhs que usam turbante [...] Eles ainda estão jogando e não foram banidos da quadra."

