A- A+

VIAGEM Monique Evans se emociona em viagem com a esposa: ''Há quantos anos não andava de metrô em Paris'' Ex-apresentadora ainda passou por perrengue ao não conseguir visitar o Arco do Triunfo, cujo acesso foi bloqueado em razão da organização das Olimpíadas, em julho

A ex-apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck estão realizando a viagem pela Europa que prometeram depois de se casarem em meados de maio deste ano. O casal chegou na manhã desta terça-feira (11) em Paris e já deu até tempo de se emocionar, não apenas com a companhia de parte da família, que vive na Espanha, mas com a rotina da capital francesa.

Em um story publicado no Instagram, a apresentadora disse estar emocionada por viajar no metrô de Paris. Com ela, estão o filho Armando Aguinaga, a nora Lucia D’Ávila e a neta, Valentina, além da esposa.

— Muito emocionada, gente. Há quantos anos eu não vinha a Paris, eu não andava de metrô à Paris — disse ela, sorrindo enquanto fala a expressão em francês. — Eu fui colocar o negócio (ticket) e todo mundo passou, eu fiquei para trás. Aonde sai o trem, eu estava tentando colocar. Que vexame, fiquei para trás.

Além do metrô, a família completa já passou por pontos turísticos famosos de Paris, como o Museu do Louvre, além de passarem pelo Rio Sena. Ainda passaram por um pequeno perrengue pela cidade. Foram impedidos de visitar o Arco do Triunfo porque o acesso estava bloqueado em razão da organização da cidade para receber os Jogos Olímpicos, a serem realizados a partir de 26 de julho.

A viagem pelo continente havia sido prometida pelo casal antes mesmo do casamento, que ocorreu em 16 de maio. Isso porque Armando — fruto da relação de Monique com Pedrinho Aguinaga — não poderia participar da cerimônia por questões burocráticas relacionadas à oficialização da cidadania espanhola. Além de Paris, a família também deve passar por Barcelona, na Espanha, onde o filho mora com a família. “Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha nesse dia”, avisou Monique, antes do casamento.

A viagem era muito aguardada tanto pelo casal recém-formado quanto por Armando, Lúcia e Valentina. Em uma publicação da ex-apresentadora do ShopTime, na qual ela compartilhou uma foto do filho, escreveu: “É tão gato que ‘bugo’ o feed. Contando os minutos para estarmos todos juntos”.

Veja também

ACUSAÇÃO TikToker recebe ameaças de morte após doc da Netflix e culpa a família: ''Isso machuca''