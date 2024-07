Jogos de Paris: como os atletas olímpicos se alimentam?

A- A+

O caminho para é pavimentado com carboidratos. É estimado que 15 mil atletas estão se preparando para competir em Paris neste verão. A maioria chegará com planos detalhados sobre o que comer antes, durante e depois de suas respectivas competições.

Os atletas de alto desempenho precisam de muitos carboidratos para obter energia e proteína suficiente para reparar seus músculos e se recuperar entre os treinos.

Cada evento e atleta tem necessidades diferentes, mas todos eles precisam de combustível, e em grande quantidade. Ainda assim, isso não significa que eles estejam comendo apenas alimentos saudáveis.

"Parte do treinamento deles é a nutrição. É como força e condicionamento. Eles precisam saber exatamente de que nutrição precisam e quando precisam" explica Sarah Wick, nutricionista esportiva e diretora de nutrição esportiva do Instituto de Medicina Esportiva do Estado de Ohio, nos Estados Unidos.

Usain Bolt, por exemplo, calculou que comeu 100 nuggets de frango do McDonalds por dia nas Olimpíadas de Pequim em 2008, porque era um alimento familiar que ele sabia que seu estômago poderia suportar. Ele acabou ganhando três medalhas de ouro.

Pedimos a alguns atletas olímpicos que vão disputar as Olimpíadas de Paris que compartilhassem seus diários alimentares de uma semana típica de treinamento antes dos Jogos. Aqui estão suas rotinas de café da manhã, juntamente com alguns outros lanches.

Ciclista de montanha Haley Batten, 25 anos, dos EUA

Haley Batten tem um prato favorito para os dias de corrida que ela também come antes de treinos pesados: panquecas cobertas com bananas e xarope de bordo. Elas são uma boa fonte de carboidratos, de acordo com a ciclista. Ela geralmente se alimenta cerca de duas a três horas antes do treino ou da competição.

Às 10 horas da manhã, ela está em sua bicicleta. Suas sessões de treinamento podem incluir de duas a cinco horas de pedalada, por isso é fundamental levar algum combustível. Batten geralmente opta por bebidas com alto teor de carboidratos, géis ou biscoitos.

— Não há como “fingir” quando não se atinge a meta de carboidratos na bicicleta — afirma.

Pois não será possível manter o ritmo. Ela disse que precisa de 90 a 120 gramas de carboidratos por hora enquanto pedala para manter sua energia.

Atleta de triatlo Luke Willian, 28 anos, da Austrália

Algumas pessoas dizem que os triatletas precisam dominar quatro esportes: natação, ciclismo, corrida e alimentação. Quando Luke Willian acordou às 7h20 da manhã em um dia de julho, ele tomou seu café da manhã habitual: duas xícaras de flocos de milho com leite integral.

Depois dessa refeição, ele nadou em águas abertas, durante as quais tomou uma bebida esportiva com eletrólitos e 50 gramas de carboidratos. (Os atletas geralmente mantêm a nutrição em uma doca próxima para facilitar o acesso durante a natação, a fim de evitar desidratação e cãibras).

Após a natação, ele comeu dois sanduíches de salame e queijo e uma mordida de bolo às 10 horas da manhã, para uma mistura de carboidratos e proteínas.

Em seguida, ele saiu para uma corrida “fácil” de cerca de 10 quilômetros, seguida de uma vitamina rápida de proteína, e depois uma ida a uma cafeteria para tomar um café com leite e comer um pedaço de cheesecake. Tudo isso foi antes das 11h30 da manhã. O almoço seria em duas horas.

— Sempre fui um grande comilão — conta ele.

Willian comeu cinco biscoitos durante o dia e um punhado de balas de goma também. Os doces se acomodam melhor no estômago do que os géis ou carboidratos líquidos, segundo o triatleta.

Jogadora de rugby Asia Hogan-Rochester, 25 anos, do Canadá

O rúgbi de sete, uma forma de rúgbi com equipes menores e jogos mais curtos, exige força e resistência. Em Paris, a equipe canadense competirá em três jogos em dois dias. Asia Hogan-Rochester tornou-se atleta profissional de rúgbi em 2019, depois de competir no atletismo durante a faculdade.

Hogan-Rochester, que usa os pronomes “ela” e “eles”, disse que a mudança de esporte a levou a prestar mais atenção à nutrição, com foco especial na ingestão de carboidratos e proteínas suficientes.

Na vila dos atletas em Paris, na manhã de quarta-feira, experimentou as ofertas com carboidratos e proteínas em mente: granola com leite de amêndoas, melancia, croissant, iogurte e alguns acompanhamentos de salsicha dim sum de frango, queijo brie e pierogies vegetarianos.

Em casa, um café da manhã típico para Hogan-Rochester é aveia durante a noite com proteína em pó, leite de amêndoas, frutas frescas e uma mistura de manteiga de amêndoas ou Nutella. Em um dia recente de treinamento, tomou esse café da manhã às 8 horas, uma hora antes de uma sessão de musculação. Um segundo café da manhã - um bagel com cream cheese - foi 30 minutos depois.

Os lanches de viagem preferidos de Hogan-Rochester são biscoitos Heavenly Hunks, barras Clif, Goldfish, batatas fritas e balas de goma.

Profissional do atletismo CJ Allen, 29 anos, dos EUA

CJ Allen, corredor de 400 metros com barreiras, terminou em segundo lugar nas provas olímpicas para se classificar para os Jogos de Paris. Se algo tivesse dado errado, ele ficaria em casa: menos de 15 centésimos de segundo separaram Allen do quarto lugar. Somente os três primeiros atletas se classificam. Como cada milésimo de segundo conta, ele usa a precisão no planejamento de suas refeições.

Na maioria das manhãs, ele toma um café misturado, que combina uma lista notável de ingredientes: café de prensa francesa, fungo cordyceps, óleo MCT, manteiga alimentada com capim, leite ou creme integral alimentado com capim, extrato puro de baunilha, canela do Ceilão, peptídeos de colágeno, um pacote de eletrólitos LMNT de cacau, óleo essencial de hortelã-pimenta e mel cru local.

Ele combina seu café com um “alimento integral rico em proteínas”. Em um dia no início de julho, ele escolheu uma quiche de bacon, ovos e parmesão com crosta de abóbora. Allen faz seu próprio caldo de osso, que inclui em sua refeição pós-treinamento da tarde. Ele faz grandes lotes: 3 kg de ossos de tutano com 11 outros ingredientes, incluindo talos de aipo e cebolas doces.

Atleta do taekwondo Kasra Mehdipournejad, 31 anos, do Irã na Equipe de Refugiados

Kasra Mehdipournejad começou um dia recente por volta das 7h da manhã, com um café da manhã de panquecas de banana com framboesas e mirtilos. Três horas depois, ele comeu cerejas, mirtilos e pêssegos, além de um ovo cozido. Às 10h30, exatamente uma hora antes de uma sessão de treinamento de força com pesos livres, ele tomou uma dose de café expresso.

Em seguida, o atleta tomou um suplemento de beta-alanina, que acredita ajudar a aumentar sua resistência, 45 minutos antes do treino. (Algumas pesquisas descobriram que a beta-alanina pode melhorar o desempenho atlético, mas são necessárias mais pesquisas sobre como ela afeta a resistência).

Os competidores de taekwondo são divididos por classe de peso, então os atletas estão particularmente atentos ao que comem. Mehdipournejad trabalha com um nutricionista para incorporar alimentos que ele gosta em sua dieta, incluindo pratos tradicionais iranianos.

Em uma noite recente, ele escolheu uma refeição caseira de zereshk polo, um prato de arroz iraniano feito com açafrão, frutas vermelhas e frango.

Jogador de rugby em cadeira de rodas Chuck Aoki, 33 anos, dos EUA

Os jogos de rúgbi paraolímpico podem durar de 90 minutos a duas horas e exigem muitos movimentos explosivos.

Os jogadores podem se chocar uns contra os outros, às vezes fazendo com que seus adversários parem completamente. Fazer com que uma cadeira, que pode pesar mais de 40 libras, se mova em velocidade máxima novamente exige muita força e resistência.

Por isso, Chuck Aoki toma regularmente dois cafés da manhã. Em uma manhã recente, sua primeira refeição foi frutas e iogurte, por volta das 7h. Seu segundo café da manhã, mais substancial, foi salsicha de peru, batatas fritas e ovos mexidos com molho picante. Aoki sente menos fome ao longo do dia, por isso é importante que ele consuma mais calorias logo cedo.

— Os géis são muito viscosos para mim — afirma Aoki. Portanto, quando ele precisa de uma dose de açúcar no meio do jogo, ele come Skittles, balas com sabor de frutas.

