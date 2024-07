A- A+

Olimpíadas Jogos Olímpicos 2024: como funciona o transporte dos cavalos do Hipismo brasileiro até Paris A Vela é outro esporte que demanda uma logítisca especial do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

O transporte dos atletas brasileiros até Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos envolve toda uma logística para o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Esse trabalho é ainda maior com os cavalos do Hipismo e as embarcações da Vela.

Os cavalos precisam passar por um processo de documentação e exames que são realizados nos animais antes do embarque, inclusive um período de quarentena estipulado pelos órgãos responsáveis em cada país.

No total, o Brasil terá nove cavalos em Paris. Eles são separados em containers com três animais em cada um deles.

Tratadores e veterinários viajam junto com os cavalos e possuem, inclusive, uma credencial específica por serem altamente especializados na modalidade. É importante que os animais não sofram nenhum tipo de estresse na viagem.

"O transporte dos cavalos do Time Brasil tem algumas particularidades. Primeiro, pelo valor, são animais que custam milhões de dólares", iniciou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais e subchefe da Missão Paris 2024.

"Os cavalos não podem passar por nenhum estresse em toda a viagem. Por isso, trabalhamos nos mínimos detalhes", completou Joyce.

Embarcações

Outro esporte que demanda maior atenção na logística para os Jogos Olímpicos é a Vela.

Os barcos da Vela sairão de Portugal. Apesar da curta distância até Paris, a dificuldade está no fato dos equipamentos da modalidade serem frágeis e demandarem um cuidado maior, transportados em containers, caminhões e reboque na carreta.

Qualquer erro no transporte pode danificar o barco e ter um impacto no desempenho do atleta brasileiro. Não haveria tempo hábil para comprar outro barco, o que exigiria competir com uma embarcação sem o 100% do potencial.

Alguns barcos reservas também são transportados para suprir qualquer acidente que aconteça.

Além dos seis barcos da Vela, o COB transportará outras 17 embarcações, saindo de diferentes locais.

São mais quatro botes usados por treinadores para acompanhar as competições de Vela, dois barcos do remo que sairão da Itália; cinco barcos da canoagem velocidade que irão para a França a partir de Portugal; e seis canoas e caiaques da canoagem slalom que partirão do Brasil.

