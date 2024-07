Jogos Olímpicos: amplo cortejo de líderes mundiais para assistir à abertura dos Jogos de Paris

A- A+

Petro, Milei, o rei Felipe da Espanha e também Jill Biden, mas não Putin: uma centena de chefes de Estado e de Governo planejam comparecer na sexta-feira (26) à abertura de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, às margens do rio Sena.

“Estamos prontos para receber o mundo”, garante Samuel Ducroquet, embaixador francês para o Esporte e encarregado de coordenar, no Ministério das Relações Exteriores da França, a recepção aos líderes de todo o planeta.

Tanto a Presidência francesa quanto o ministério não divulgaram ainda a lista de mandatários devido a possíveis mudanças de último minuto.

Europeus e ausência da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, será uma grande ausência. Seu país foi excluído como delegação nacional devido à invasão à Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022. Alguns pilotos competirão, no entanto, sob bandeira neutra.

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que deseja fortalecer os laços com a França, estará presente à cerimônia, que pela primeira vez ocorrerá fora de um estádio.

Entre outros líderes europeus, espera-se a presença do chefe de governo alemão, Olaf Scholz, do presidente da Itália, Sergio Mattarella, do seu homólogo finlandês, Alexander Stubb, e do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Jill Biden

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, confirmou presença, depois que seu marido desistiu de buscar a reeleição no pleito de novembro.

Para a cerimônia de encerramento, em 11 de agosto, está prevista a presença de Douglas Emhoff, marido da vice-presidente democrata e candidata à Casa Branca, Kamala Harris.

Milei, Petro e Janja

O presidente argentino, Javier Milei, e seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, confirmaram a presença na abertura de Paris-2024.

Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não estará presente, mas enviará sua esposa, Janja da Silva.

O presidente chinês, Xi Jinping, não irá pessoalmente, e o país será representado pelo vice-presidente Han Zheng.

Delegação israelense sob forte proteção

Apesar do descontentamento do Irã, que na terça-feira pediu o veto de Israel nos Jogos devido à guerra em Gaza, o presidente israelense, Isaac Herzog, estará presente na sexta-feira sob forte segurança.

O chefe do comitê olímpico palestino, Jibril Rajoub, representará em Paris o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Monarcas europeus

O rei Felipe VI da Espanha planeja comparecer à conferência de abertura. A Dinamarca será representada pelo casal real Frederico X e rainha Maria.

A princesa Ana da Inglaterra, irmã do rei Carlos III, e o príncipe Albert II de Mônaco, chegaram na segunda-feira para participar da reunião do COI antes da abertura.

Países do Golfo?

Ainda não se sabe se o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ou o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, estarão presentes.

Apenas o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, membro do COI, foi visto em Paris na sessão prévia aos Jogos.

Depor as armas

Com vários conflitos em andamento no mundo, começando pela Ucrânia e Gaza, os Jogos Olímpicos de Paris serão uma oportunidade para intensa atividade diplomática.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, emitirá uma mensagem na sexta-feira com apelos por um "cessar-fogo" global.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também pediu uma “trégua olímpica” em respeito ao espírito dos Jogos.

