Jogos Paralímpicos: confira a programação dos pernambucanos nesta sexta-feira (30)

No segundo dia de disputas dos Jogos Paralímpicos de Paris, Pernambuco estará representado nesta sexta-feira (30). O Estado terá atletas nas disputas do remo, bocha e no atletismo, todas ainda em fases de classificação.

Às 7h10, Erik Lima e Gabriel Souza, atletas do remo do Sport, entram na água para a classificatória da prova PR3 misto. A embarcação será dividida com Alina Dumas e Priscila Souza.

O barco brasileiro estará na segunda bateria. Caso fique entre os dois primeiros lugares, a equipe avança direto para a final, que será no próximo domingo (01). Se não passar direto, disputa a repescagem no sábado (31), às 6h50.

Fazendo suas estreias em Jogos Paralímpicos, os pernambucanos admitem o nervosismo, mas acreditam estarem preparados.

"Confiamos no trabalho feito até aqui. Toda a preparação, esforço e dedicação da nossa equipe nos faz acreditar que chegamos fortes em Paris. Com o vice-campeonato na Copa do Mundo, nos classificamos e vimos o fruto do que construímos com o Sport. O nervosismo é natural, mas acreditamos na nossa capacidade de trazer a medalha para o nosso país", declarou Gabriel.

Depois de vencer com tranquilidade na partida de estreia, Evani Calado busca confirmar a classificação ao mata-mata. Às 9h, a atleta que representa Garanhuns, enfrenta Yuen Ho, representante de Hong Kong.

Mais experiente, Evani espera conquistar sua segunda medalha olímpica, já que conquistou uma prata no Rio 2016. “Me sinto preparada para estar no pódio. A gente veio de muitas competições, mas no último ciclo não tivemos resultados esperados, então, estamos calejadas e esperamos uma nova medalha para nosso país”, declarou.

Paraense de nascimento, mas pernambucana de criação, Fernanda Yara estreia junto com o atletismo nesta sexta. Representando a cidade de Petrolina, Fernanda chega com várias campanhas de destaque nos últimos anos, incluindo o ouro nos 400 metros no Mundial de 2024, prova que será disputada hoje.

Programação 30/08

5h30 - Goalball feminino - Brasil x Israel *presença de Moniza Lima

7h10 -Remo (PR3 misto) - Erik Lima, Gabriel Souza, Alina Dumas e Priscila Souza

9h - Bocha (BC3) - Evani Calado x Yuen HO - HKG

15h18 - Atletismo (400m T47) - Fernanda Yara

