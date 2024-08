Jogos Paralímpicos: pernambucano Phelipe Rodrigues conquista a prata na natação

A- A+

Phelipe Rodrigues coloca mais uma medalha em seu currículo paralímpico. Nesta quinta-feira (29), o recifense ficou com a medalha de prata na disputa dos 50 metros livres na classe S10. Essa é a nona medalha do atleta, maior medalhista da atual delegação brasileira.

Phelipe chegou na final com o terceiro melhor tempo. A disputa foi muito bem equilibrada do começo ao fim. O recifense esteve durante os 50 metros entre os australianos Thomas Gallagher e Rowan Crothers.

Com vários atletas batendo a borda com uma pequena diferença entre eles, Thomas Gallagher venceu com 23.40, Phelipe chegou logo em seguida com 23.54 e Crothers com 23.79.

Phelipe Rodrigues

Com a conquista de mais um pódio, essa é a quinta Paralimpíada em que o pernambucano alcança um lugar entre os três primeiros (Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2021 e Paris 2024). Aos 34 anos, o pernambucano garante que essa é a sua última participação nos Jogos.

"Não tenho o que falar. Foi um ano bem difícil, em todos os aspectos, venho me cobrando muito, muita pressão, essa a minha última edição de Jogos. Passei várias noites em claro, sem conseguir dormir quando cheguei aqui na França e eu só queria uma medalha", disse emocionado.

Phelipe ainda disputará os 100m livre nesta edição de Jogos Paralímpicos, mas é nos 50 metros livres que o atleta tem como sua maior especialidade. Nesta prova, o recifense já havia ido ao pódio em outras três oportunidades, prata em Pequim 2008 e Rio 2016; e bronze em Tóquio 2021.

Todas medalhas

Paris 2024

50m livre - prata

Tóquio 2020

50m livre – bronze



Rio 2016

50m livre – prata

Revezamento 4x100m livre 34pts – prata

100m livre – bronze

Revezamento 4x100m medley 34pts – bronze



Londres 2012

100m livre – prata



Pequim 2008

50m livre – prata

100m livre – prata



Veja também

Tênis Bia Haddad arrasa espanhola e avança à terceira rodada do US Open pela primeira vez