Paralimpíadas 2024 Jogos Paralímpicos: Brasil vence Ruanda na estreia do vôlei sentado feminino Seleção volta à quadra contra o Canadá no sábado, a partir das 15h

O Brasil largou bem no vôlei sentado ao derrotar Ruanda por 3 sets a 0, com parciais de 25x13, 25x10 e 25x7, nesta quinta-feira (29), pelos Jogos Paralímpicos de Paris.

Vitória com V maiúsculo, meus Voleifãs! 3 a 0 contra Ruanda e nosso time vai confiante para o próximo jogo contra o Canadá no próximo sábado.



Vamo que vamo! #Paris2024 #jogosparalimpicos #VoleiSentado pic.twitter.com/VPQOtLCu6s — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 29, 2024

Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do Grupo B, que ainda tem Eslovênia e Canadá. As canadenses, aliás, serão as próximas adversárias do Brasil, no sábado (31), às 15h (horário de Brasília).

Na estreia, as brasileiras - atuais campeãs do mundo e medalhistas de bronze em Tóquio - não tiveram dificuldades para derrotar a seleção africana. Um dado chamou a atenção. Suellen, maior pontuadora da partida, anotou 23 pontos, quase igualando o total marcado por Ruanda no duelo inteiro (30).

No vôlei sentado, são duas chaves com quatro equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam às semifinais e têm garantida a disputa por uma medalha.

Na sexta-feira (30), será a vez da estreia da seleção masculina. A equipe enfrenta a Alemanha a partir das 13h. A seleção brasileira está no Grupo B, junto com Irã e Ucrânia.

