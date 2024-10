A- A+

JUBS Jogos Universitários Brasileiros: Uninassau Recife se destaca com conquista de 65 medalhas Competição aconteceu de 8 a 19 de outubro, e recebeu cerca de 7 mil participantes de todo Brasil

A Uninassau Recife foi destaque nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados em Brasília (DF). A Instituição de Ensino Superior (IES) conquistou 65 medalhas, sendo 19 de ouro.

Os pódios foram conquistados nas modalidades de atletismo masculino, Clash Royale masculino, jiu-jitsu feminino, karatê feminino, League of Legends, taekwondo masculino, tênis de mesa (paradesportivo) e wresling feminino.

“É uma enorme satisfação ver um atleta nosso no pódio, principalmente aquele que se supera na hora de competir. Também tem a questão do sentimento de equipe. Ele funciona, emociona, valoriza e estimula. O atleta sabe que o melhor dele pode não o tornar medalhista, mas há a possibilidade de dar um título para o time", destacou Abraão Nascimento, treinador da equipe de atletismo, que conquistou sete medalhas de ouro na competição.



"Em 20 anos, somos 17 vezes campeões brasileiros universitários no atletismo. É uma conquista que merece ser valorizada”, finalizou o técnico.

A vitória também veio no E-sports, na modalidade League of Legends (LoL). A equipe vencedora foi formada por Thiago "Barbosa", Alisson "Missionário", Pedro "Aspect", Guilherme "Veiga" e José Vitor "Fluxe". Eles atuam juntos há meses e almejavam a conquista da medalha no JUBs desde o início dos treinamentos.

"Desde o começo, estávamos cientes do nosso nível e que poderíamos ser campeões. Isso nos ajudou a ter confiança e autoestima para performamos durante o campeonato. Um dos pontos que mais nos ajudou a conseguir a medalha foi, sem dúvidas, ser uma equipe unida e prezar pelo bem do outro tanto dentro quanto fora de jogo", destacou Veiga, integrante do time vencedor.

Total de medalhas

Com uma delegação de mais de 800 atletas, o Grupo Ser Educacional faturou 110 medalhas (31 de ouro, 34 de prata e 45 de bronze) ao todo no JUBs 2024.

A competição aconteceu de 8 a 19 de outubro, e recebeu cerca de 7 mil participantes de todo Brasil. O evento contou com 31 modalidades, incluindo esportes eletrônicos (E-sports), como League of Legends, futebol eletrônico, Clash Royale, Valorant, CS Go, Free Fire.

