A- A+

Surfe Jovens pernambucanas participam de projeto da CBSurf no Rio Grande do Norte Mel Duarte, de 7 anos, e Nicole Silva, de 12, surfarão nas ondas de Baía Formosa

As mulheres fizeram história pelo Brasil nas Olimpíadas de Paris. Pela primeira vez na história, as atletas femininas conquistaram mais medalhas que os homens - foram 12 de 20. Um dos pódios veio do surfe, em que Tatiana Weston-Webb faturou a prata da modalidade.

Em um futuro não tão distante, duas jovens pernambucanas também podem levar o Brasil a uma medalha nos Jogos Olímpicos: Mel Duarte, de 7 anos, e Nicole Silva, de 12 anos.

Nicole e Mel seguram bandeira de Pernambuco. Foto: Divulgação.

Mel e Nicole estão viajando para Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, onde participam do projeto "Talento Feminino Onda 1", que faz parte do programa de desenvolvimento do surfe feminino da CBSurf, com o apoio do COB – Comitê Olímpico Brasileiro.

Durante os dias 6 a 8 de setembro, as surfistas mirins participarão de treinamentos técnico e tático com simulação de baterias no formato individual e Tag Team, além de acompanharem palestras.

Apesar da pouca idade, as jovens têm objetivos gigantes no surfe e esperam poder se sair bem no projeto.

"Espero me destacar e que dê tudo certo. O meu maior sonho é dar um aéreo girando e descer nas ondas gigantes de Nazaré", confessou Mel.

"Eu espero que tenha mais projetos assim para incentivar mais crianças jovens a partir de campeonatos de surfe. Meu sonho é ser uma sufista profissional para ajudar minha família", admitiu Nicole.

As duas surfistas, aliás, já acumulam bons resultados em campeonato anteriores. Mel já conquistou um campeonato em Maracaípe e um no Surf Kids, em Gaibú, além de ter sido terceira colocada no Circuito Surf Kids deste ano, realizado no Cabo de Santo Agostinho. Já Nicole é detentora de dois títulos do Campeonato Olindense de surfe.

Nicole e Mel surfando. Foto: Marcos Gigante.

Além de treinarem juntas, Mel e Nicole também cultivam uma bela amizade. O companheirismo das duas, contudo, não fica restrito somente à água.

"A Nicole é cuidadosa e engraçada comigo. A gente surfa e brincamos muito fora da água", disse Mel.

"A Melzinha foi uma irmã que o surfe me deu. Amo ela demais", confessou Nicole.

Nessa jornada em Baía Formosa, as surfistas estarão acompanhadas de Manu Duarte, mãe de Mel, que também é surfista.

Manu destacou que essa experiência não é apenas uma oportunidade de desenvolver habilidades no surfe, mas também de fortalecer a confiança e o espírito esportivo, fundamentais para a construção de uma carreira sólida e vitoriosa no esporte.

Ela ainda declarou que ajudará tanto a Mel quanto a Nicole de todas as formas possíveis.

“Eu farei de tudo para que essas meninas alcancem seus sonhos e conquistem um lugar de destaque no surfe nacional e internacional”, garantiu.

Nicole e Mel ao lado de Manu. Foto: Divulgação/Kleber Dantas

Programa Talento Feminino

O evento tem como finalidade mapear e estimar o potencial esportivo das jovens surfistas ao longo da costa brasileira. O programa faz parte do projeto de desenvolvimento do Surfe Feminino da CBSurf, com o apoio da área de Desenvolvimento e Mulher no Esporte do COB – Comitê Olímpico Brasileiro.

Veja também

Sport Com discurso por Sport unido, diretoria garante que clube "vai subir" para Série A