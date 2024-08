A- A+

Jogos Olímpicos Keno Marley é derrotado por atleta do Uzbequistão e está eliminado na disputa do boxe Pela decisão dos cinco juízes, brasileiro ficou de fora da semifinal

Um das principais esperanças de medalha para o Brasil no boxe, o baiano Keno Marley ficou pelo caminho. Nesta quinta-feira (01), o brasileiro foi superado por Lazizbek Mullojonov, do Uzbequistão, por decisão unânime dos juízes e está eliminado.

O primeiro round foi bastante equilibrado, com os lutadores trocando uma boa quantidade de golpes. O atleta do Uzbequistão teve uma ligeira vantagem, encontrando alguns poucos golpes mais contundentes. Na visão de três dos juízes, Lazizbek levou a melhor no primeiro assalto.

O segundo round já foi marcado pelo cansaço dos boxeadores. Os atletas se movimentaram um pouco menos, trocando golpes no centro do ringue. Nesta parcial, quatro árbitros deram vitória para o uzbeque, inclusive, com um deles dando a vitória por 10-8.

Visivelmente cansado, Keno não conseguia reagir no combate. Apenas o nocaute conseguiria resolver a situação do baiano. O brasileiro até conseguiu acertar alguns bons golpes na linha de cintura, mas não foi o suficiente. Todos os juízes voltaram a dar a vantagem para o lutador do corner vermelho, determinando a vitória unânime.

