Kim Kardashian tieta presidente do Real Madrid e Vinicius Júnior

A empresária e modelo Kim Kardashian aproveitou a estadia pela Espanha para acompanhar a vitória do Real Madrid por 3 a 0 contra o Real Valladolid, válido pela segunda rodada da EA Sports LaLiga.

Durante a visita ao Santiago Bernabéu no domingo (25), a modelo tietou o presidente do clube, Florentino Pérez e o atacante brasileiro Vinicius Júnior.

Ela publicou os registros na sua conta do Instagram, onde acumula mais de 166 milhões de seguidores. O clique ao lado de Vini Jr. foi tirado de dentro do gramado. O Real Madrid também compartilhou nas suas redes bastidores da presença da norte-americana na partida.

Kim também esteve na casa do atacante brasileiro com seu filho, Saint West, de oito anos. O garoto, que é fã do clube merengue, pode conhecer o astro e o meio-campista Camavinga. Ele entrou no campo ao lado de Vinicius na partida de domingo.

O feito foi registrado e compartilhado pela mãe no Instagram, que escreveu: "mãe lunática do futebol em casa".

