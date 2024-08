Lando Norris supera pista molhada e lidera primeiro treino livre para GP da Holanda

A- A+

Diante de um clima instável, o inglês Lando Norris, da McLaren, comprovou o seu bom momento no ano ao terminar a primeira sessão de treinos livres para o GP da Holanda, nesta sexta-feira (23), como o mais rápido.

O inglês, que terminou a atividade com pneus macios, cravou a marca de 1min12s322. Max Verstappen e Lewis Hamilton completaram as três primeiras posições com o segundo e o terceiro lugar respectivamente.

Lando Max Lewis



Our top three in FP1 at Zandvoort #F1 #DutchGP pic.twitter.com/yP9Hale0lU — Formula 1 (@F1) August 23, 2024





O treino teve início sob chuva e vento, o que dificultou a ação dos pilotos na tentativa de baixar os tempos. Nico Hulkenberg chegou a errar o traçado e foi parar na caixa de brita do circuito de Zandvoort.

Nico Hulkenberg pays another visit to the gravel trap and then moments later he's off again at Turn 1 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/twFRjWIDlq — Formula 1 (@F1) August 23, 2024

