invasão Perfil de Léo Ortiz, do Flamengo, é hackeado, e invasor tenta dar golpe com promessa de investimento Invasor criou até um perfil reserva para tirar dúvidas e um link para site falso de investimentos

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, teve sua conta no Instagram hackeada na noite desta terça-feira. Após a invasão, uma série de stories foram publicados com links que indicam o que seria uma suposta plataforma de investimento que proporcionaria altos "retornos" a quem aderisse.

Nas mensagens postadas, o texto promete o dobro de retorno do investimento e ainda com "garantia": "Valores enviados e atendimento totalmente sob minha responsabilidade, então é garantido", diz um dos stories.

A mensagem hackeada mostra, inclusive, um post com o suposto lucro de investimento do próprio jogador, com um link falso.

Para facilitar a manipulação, os hackers criaram um perfil reserva para responder dúvidas em @leortiz33_reserva.

