Desfalque Exames apontam que lesão deve tirar Alisson de campo por seis semanas, diz mídia britânica Após chutar a bola, aos 32 minutos do segundo tempo, goleiro brasileiro deitou no gramado, com dores

O goleiro do Liverpool Alisson Becker deve ficar afastado por cerca de seis semanas com uma lesão no tendão, o que o deixaria fora das partidas contra Chelsea e Arsenal.

O brasileiro de 32 anos se machucou durante a vitória de 1 a 0 sobre o Crystal Palace no último fim de semana e saiu no final do segundo tempo.

Relatos na imprensa britânica dizem que os testes mostraram que Alisson provavelmente não estará em condições de jogar até depois da pausa internacional do mês que vem.

Isso significaria que a primeira partida para a qual ele estaria potencialmente disponível seria a viagem a Southampton em 24 de novembro.

Os líderes da Premier League de Arne Slot enfrentam o Chelsea em 20 de outubro e o Arsenal uma semana depois, enquanto seus próximos dois jogos da Liga dos Campeões os colocam contra o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen.

Caoimhin Kelleher, que perdeu a partida do Palace devido a uma doença, deverá substituir Alisson, como fez na temporada passada, quando Alisson foi descartado devido a outra lesão no tendão.

A seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior, entrará em campo no próximo dia 10 de outubro para o confronto contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Fora da seleção

Aos 32 minutos do segundo tempo, a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês foi paralisada para atendimento do goleiro Alisson. Até então, ele era o grande destaque do jogo. Após chutar a bola, o brasileiro deitou no gramado, com dores na coxa direita. Mesmo após o atendimento médico, o goleiro não conseguiu permanecer na partida e foi substituído por Jaros.

Alisson estava se recuperando de uma lesão no tendão da coxa direita. O goleiro, então, passa a ser preocupação para a seleção brasileira.

Dorival já enfrenta dois desfalques para os jogos contra Chile e Peru. Recentemente, o zagueiro Bremer e o lateral Guiherme Arana sofreram lesões e foram cortados.

O Liverpool chegou aos 18 pontos no campeonato. Seus mais próximos perseguidores, Manchester City e Arsenal, chegam a 17 se vencerem seus jogos neste sábado. Em um início de temporada muito ruim, o Crystal Palace ainda não conseguiu vencer no Inglês, no qual tem apenas 3 pontos.

