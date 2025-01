A- A+

Vôlei Levantadora Thaynã Moraes, do Recife Vôlei, anuncia gravidez e é liberada pelo clube para pré-natal Atleta foi liberada para acompanhamento médico em Minas Gerais, onde a família reside

A levantadora do Recife Vôlei, Thaynã Moraes, de 31 anos, anunciou que está grávida. A informação foi divulgada nas redes sociais da equipe pernambucana.

Com cinco meses de gestação, a atleta comunicou oficialmente a situação ao clube e foi liberada para acompanhamento médico em Minas Gerais, onde a família reside.

"Acabei de descobrir uma bênção na minha vida. Eu vou ser mamãe. Tô grávida de cinco meses, e eu, em conjunto com a comissão e com os diretores, decidimos que o melhor a se fazer é voltar para minha casa, para ter os cuidados, para estar junto com a minha família. Infelizmente não vou poder estar mais em Recife. Meu coração vai estar juntinho de vocês. Vou estar na torcida todos os jogos apoiando e torcendo muito", declarou Thaynã.

Em nota, o Recife Vôlei afirmou que manterá a jogadora no elenco.

Levantadora Thaynã Moraes, do Recife Vôlei, anuncia gravidez Foto: Glau Peixoto/Recife Vôlei

"O Recife Vôlei manterá Thaynã no elenco e oferecerá todo o suporte necessário durante esse período. Para garantir o melhor acompanhamento médico, ela já foi liberada para realizar o pré-natal em Minas Gerais, onde reside sua família e onde dará à luz. A diretoria providenciou toda a logística necessária para assegurar que a atleta receba o cuidado adequado durante essa nova fase", afirmou o clube.

De acordo com o clube, Thaynã Moraes já não estará disponível para a partida desta sexta-feira (24), às 20h, contra o Natal, no Geraldão.

Com a saída temporária de Thaynã - titular da equipe durante a disputa da Superliga B-, Mari Barreto, que já foi titular nos últimos jogos, permanecerá na equipe principal.

Ainda nesta segunda-feira (20), a equipe anunciou a contratação da levantadora Betina Varnier Zarth para a temporada 2024/25. Betina, de 18 anos, soma passagens no AD Guaraciaba e no Minas Tênis Clube.

O Recife Vôlei vai em busca da terceira vitória da competição, após derrotar o Ceará e o Pinhalense, ambos por três sets a dois.

