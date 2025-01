Recife Vôlei vence Pinhalense pela Superliga B Feminina de vôlei

A- A+

O Recife Vôlei derrotou o Pinhalense, de Santa Catarina, por 3 sets a 2 e conquistou sua segunda vitória na Superliga B 2024/2025, sendo a primeira dentro do caldeirão chamado Geraldão.

O time abriu dois sets a zero (25x16 e 25x19), mas viu as adversárias empatarem em dois sets a dois (22x25 e 19x25).

Sem desespero e mostrando equilíbrio emocional, o time do técnico Adalberto Nóbrega superou o empate e fechou o jogo em 15x9, no quinto set. A festa estava feita na arquibancada.

‌A vitória desta noite mostrou que o Recife Vôlei está crescendo na Superliga B e o ritmo de jogo deve fazer a diferença nas próximas partidas.

Coincidentemente, as duas derrotas da equipe ocorreram quando o time não vinha atuando, sendo elas na estreia e diante do Flamengo, após mais de 20 dias apenas treinando.

‌“Nossa equipe vai evoluir ainda mais. Estamos numa crescente e vamos dar muitas alegrias a esta torcida, que mais uma vez fez a diferença e se tornou a nossa sétima jogadora em quadra", falou o técnico Alberto Nóbrega.

"O Geraldão é nossa casa e tenho certeza que no próximo confronto teremos ainda mais torcedores nas arquibancadas”, seguiu.

‌O próximo confronto do Recife Vôlei na Superliga B será diante do Irati, do Paraná, no próximo domingo (19), às 18h, com transmissão do Canal Vôlei Brasil. “Mais um jogo muito complicado, mas que vamos fazer o máximo para voltarmos para o Recife com a vitória”, completou o treinador.

‌O jogo

O Recife Vôlei começou o jogo na rotação máxima. Abriu 4x0 com dois bloqueios, um ace e um canhão de Sassá que a defesa adversária não conseguiu acompanhar nem a cor da bola.

Com o apoio da torcida, que mais uma vez compareceu em bom número do ginásio Geraldão, o time pernambucano se sentia verdadeiramente em casa.

Com Mari Barreto distribuindo as bolas com maestria, só restava a Balinhas, Sassá, Dani Suco e Mayra escolherem onde jogar e correr para comemorar. O time do Pinhalzinho parecia que sentia a partida e terminou saindo de quadra, no primeiro set, com o placar adverso de 25x16.

No segundo set, o a equipe visitante entrou em quadra mostrando que não daria vida fácil para o Recife Vôlei.

Eles só não contavam que do outro lado estava a central Raquel Buriti. O que ela fez neste set é difícil de se ver no vôlei brasileiro. Foram nove pontos marcados, sendo sete deles de bloqueio. E bloqueios importantes.

‌Quando a partida estava 19x19, Raquel chamou a responsabilidade, bateu no peito e foi para cima. Foram três bloqueios seguidos. No que seria o quarto, a ponteira adversária bateu para fora.

O placar marcava 23x19 para o Recife Vôlei, quando Raquel levantou um verdadeiro paredão na rede e fez mais dois bloqueios, sendo o último deles no simples, com a adversária batendo de trás. O Geraldão foi à loucura. O Recife fechava o segundo set em 25x19.

‌O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio. O Pinhalense abriu três pontos de diferença logo no início. Por outro lado, o Recife Vôlei buscava diminuir a diferença, principalmente com Sassá, que virou praticamente 100% das bolas, e Mayra, que parecia não ver o bloqueio na sua frente.

Apesar de a diferença ter chegado a apenas um ponto em alguns momentos do set, a equipe adversária terminou vencendo por 22x25.

‌No quarto set, o Pinhalense venceu por 19x25 em uma jornada onde absolutamente nada deu certo para o Recife Vôlei. O time não se encontrou em quadra e viu o adversário acertar quase tudo no outro lado.

‌Dentro de casa e com a torcida empurrando, o Recife Vôlei voltou a crescer no quinto set e chegou a abrir 8x1 no placar.

Explorando toda a experiência de Dani Suco, que marcou cinco dos 15 pontos, a equipe fechou em 15x9, garantindo assim sua segunda vitória na Superliga B.

Veja também