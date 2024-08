Líderes religiosos e autoridades se reúnem após atrito em cerimônia de abertura em Paris-2024

Autoridades olímpicas e líderes religiosos se reuniram em frente à Catedral de Notre Dame, neste domingo, em Paris, em busca da reconciliação.



A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris causou mal-estar em grupos religiosos, incluindo o Vaticano, e provocou protestos no mundo todo ao retratar "A Última Ceia" com apresentação de drag queens, embora o diretor artístico e artistas tenham negado inspiração na pintura de Leonardo da Vinci. Os religiosos consideraram a encenação uma zombaria ao cristianismo.

"Queríamos mostrar que o mais importante é a paz", afirmou o bispo católico Emmanuel Gobilliard no encontro, que foi inspirado na reunião do Barão Pierre de Coubertin, idealizador das Olimpíadas modernas, com líderes religiosos nos Jogos de Paris de 1924. De acordo com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o evento mostra como "a fé e o esporte podem se complementar".