Liverpool x Manchester City: veja escalações e onde assistir ao jogo da Premier League

Liverpool x Manchester City se enfrentam neste domingo (1º), às 13h (horário de Brasília), em Anfield Road, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

O duelo, que vem protagonizando boas disputas nos últimos anos, coloca frente a frente os dois maiores postulantes ao título da competição.

Atualmente, o Liverpool ocupa a liderança da Premier League com 31 pontos e busca ampliar a vantagem para o vice-líder Arsenal. Já o City é o terceiro, com 23 pontos, e busca diminuir a diferença para os Reds.

Como chega o Liverpool

Considerada a melhor equipe da Europa no momento, o Liverpool chega para o duelo como "o time a ser batido". São 15 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 14 vitórias e apenas um empate.

O último triunfo, aliás, deu moral para os Reds. Jogando pela Liga dos Campeões, os comandados de Arne Slot venceram o Real Madrid por 2 a 0 e assumiram a liderança da competição europeia.

Para o duelo contra o City, o Liverpool contará com o retorno do lateral-direito Alexander-Arnold, que estava lesionado. No comando de ataque, Mohamed Salah, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols, é a principal esperança dos Reds.

Como chega o City

Se o Liverpool vem em grande fase, o City, por outro lado, atravessa um período de crise. São seis partidas sem vitória - cinco derrotas e um empate -, o pior sob o comando de Pep Guardiola.

A última partida dos Citzens, aliás, eles deixaram escapar o que seria um respiro para a má fase que o time atravessa. Jogando em casa, pela Liga dos Campeões, a equipe deixou escapar a vitória diante do Feyenoord, após estar vencendo por 3 a 0, e empatou em 3 a 3 com os holandeses.

Para o confronto deste domingo, Guardiola deve contar com os retornos de Rubén Dias e Doku, que estão recuperados de lesão. Haaland, artilheiro da equipe na temporada com 17 gols, é a principal esperança dos Citzens.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister, Salah, Szoboszlai e Luis Diaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias e Ake; Matheus Nunes, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Savinho. Técnico: Pep Guardiola

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)



