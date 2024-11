A- A+

Confronto de gigantes. Esse, com certeza, é um bom termo para definir o duelo entre Liverpool x Real Madrid, que totalizam 21 troféus da Liga dos Campeões da Europa e medem forças nesta quarta-feira (27), às 17h (horário de Brasília), em Anfield Road, Inglaterra, pela 5ª rodada da Champions.

Under the lights: Liverpool vs Real Madrid #UCL pic.twitter.com/i7lVYtsyHN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024

O confronto, que já foi final do torneio em três oportunidades, com os Merengues levando a melhor em duas e o Liverpool em uma, coloca, desta vez, os adversários em situações distintas.

O Liverpool, por um lado, pode chegar a sua quinta vitória em cinco jogos na competição e assumir a liderança de forma isolada. Atualmente, os Reds ocupam a 3ª posição com 12 pontos.

Os ingleses, aliás, vêm em grande fase na atual temporada. Sob o comando de Arne Slot, a equipe está invicta há 14 jogos. A última, e única derrota até então aconteceu em setembro, quando o time perdeu para o Nottingham Forest por 1 a 0.

Para o confronto contra o Real Madrid, a aposta está em Mohamed Salah. O egípcio vem em grande fase e em 18 jogos já marcou 12 gols e concedeu 10 assistências.

Mo x Szobo pic.twitter.com/IZm0imNVGZ — Liverpool FC (@LFC) November 26, 2024

Só a vitória interessa para o Real

Se de um lado o Liverpool vem em uma posição mais confortável na atual Fase de Liga da Champions, o Real Madrid vem sob pressão. Os Merengues ocupam apenas o 21ª lugar com seis pontos, posição que obrigaria o time a disputar a fase de playoffs para avançar às oitavas de final.

A vitória no duelo desta quarta colocaria a equipe de Carlo Ancelotti a apenas um ponto do G-8, que garante classificação direta às oitavas.

Para o confronto, os Merengues vêm embalado pelas duas boas vitórias nos últimos jogos - contra Osasuna, por 4 a 0, e Leganés, por 3 a 0.

Destaque do time na atual temporada com 12 gols e seis assistências, Vinícius Júnior será o grande desfalque para o Real após lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A esperança do time ficará por conta de Mbappé, vice-artilheiro da temporada com nove gols, que deve assumir o protagonismo da equipe.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Darwin Nuñez. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid: Courtuois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Mendy; Camavinga, Ceballos, Modric e Bellingham; Mbappé e Brahim Diaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Transmissão: Max

Horário: 17h

Data: 27/11

Local: Anfield Road (Liverpool/Inglaterra)



Veja também

Futebol Com acesso recente na bagagem, Igor Fernandes foca em experiência para ajudar o Náutico na Série C