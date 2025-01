Maguary x Central: veja onde assistir ao vivo ao duelo no Pernambucano 2025

A- A+

Maguary e Central entram em campo nesta quinta-feira (16), às 15h, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.

Líder do Estadual, o Maguary estreou com uma vitória por 3x1 sobre o Retrô, jogando fora de casa. O Azulão é, até o momento, o único time a conquistar uma vitória na competição.

Por outro lado, a Patativa, que empatou na estreia por 1x1 com o Jaguar, ocupa a oitava posição na tabela e busca sua primeira vitória no Pernambucano.

Retrospecto



Maguary e Central já se enfrentaram em quatro oportunidades: duas pela elite do Estadual e duas pela Série A2. No histórico do confronto, a Patativa leva vantagem, com duas vitórias e dois empates entre as equipes.

Onde assistir ao duelo entre Maguary x Central?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da TV FPF no YouTube.

Ficha técnica



Local: Estádio Municipal Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)

Horário: 15h

Árbitro: José Washington

Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral

Transmissão: TV FPF

Veja também