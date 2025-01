Na Arena de Pernambuco, Maguary vence Retrô; Dico Woolley, técnico da Fênix, é demitido

A- A+

O Maguary começa o Campeonato Pernambucano na liderança. Sem sustos, a equipe derrotou o Retrô por 3x1, na Arena de Pernambuco, na abertura da competição. Os gols da partida foram marcados por Erick Cunha, Ítalo e Pedrinho para os visitantes e Denílson para os mandantes. O representante de Bonito foi o único a vencer na rodada, com os demais jogos terminados em empate.

O resultado deixa o Retrô na lanterna do Pernambucano, sem pontos ganhos. A equipe de Camaragibe enfrenta o Afogados, no Arruda, na próxima rodada. O Maguary, no topo, com três, recebe o Central, no Arthur Tavares. A Patativa vem de um empate sem gols com o Jaguar.



Após o jogo, o Retrô anunciou a demissão do técnico Dico Woolley.

Veja também

Futebol Nos pênaltis, Santa Cruz é eliminado da Copinha 2025