Mansão de Michael Jordan encalhada há mais de 10 anos é vendida por R$ 60 milhões nos EUA

Considerado por muitos fãs de esporte como o maior jogador de basquete da história, Michael Jordan finalmente conseguiu vender sua icônica mansão de Chicago por US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 60 milhões). Desde 2012, o astro do basquete tentava se desfazer de sua mansão no estado americano de Illinois. Inicialmente, o preço exigido pelo local era de US$ 29 milhões (cerca de R$ 158 milhões, na cotação atual). No entanto, pela falta de compradores, o local sofreu uma alta desvalorização nos últimos anos.

A empresa responsável pela venda da mansão é a Concierge Auctions, conhecida por administrar bens de personalidades famosas do mundo das artes e dos esportes. Com nove quartos, 19 banheiros, uma "sala de charuto", portão personalizado com o número 23 — usado pelo astro —, campo de golfe, quadra de basquete com logo de Jordan, quadra de tênis, mini-cinema, sala de jogos, piscina com borda infinita e adega com espaço para mais de mil garrafas de vinho, a mansão fica localizada num terreno com 5 mil metros quadrados, em Highland Park, no subúrbio de Chicago.

"Meus filhos cresceram e agora eu não preciso mais de uma casa grande em Chicago. É tempo de um clima mais quente, na minha nova casa na Flórida", disse Michael Jordan ao The Wall Street Journal, após anunciar a disposição do imóvel à venda.

Anunciada pela Concierge Auctions desde 2012, mansão de Michael Jordan tem portão personalizado - Foto: Reprodução

O local ainda conta uma academia completa com um diferencial interessante para os mais apaixonados pelo basquete: Jordan costumava treinar com os colegas do Chicago Bulls nos anos 90, quando o time estava no seu auge e foi hexacampeão da NBA. Além de todos esses atrativos, o espaço tem uma casa de hóspedes com três dormitórios e três garagens climatizadas.

