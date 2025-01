A- A+

FUTEBOL 'Manual do bruxo': programa de Ronaldinho Gaúcho para ensinar 'boleiragem' supera 300 mil inscritos Ex-jogador busca jovens talentos do futebol pelo mundo

Desde que abriu as inscrições para jovens de todo mundo, o projeto "Manual do Bruxo" já superou a marca de 300 mil inscritos.



O programa lançado por Ronaldinho Gaúcho mira encontrar talentos e ensiná-los como melhorar a performance, com o ex-astro da seleção brasileira como "professor da boleiragem".

De acordo com o jornal Marca, que ouviu profissionais envolvidos na elaboração do projeto, o "Manual do Bruxo" já conta com mais de 300 mil inscrições, em quase 260 grupos de WhatsApp. Para participar, basta se inscrever no site do programa.

Conforme anunciou pelas redes sociais, Ronaldinho e sua equipe vão detalhar como funcionária o programa no próximo dia 26, em transmissão ao vivo.



Segundo o Marca, sabe-se que o astro brasileiro dará aulas sobre seus dribles e movimentações em campo. Os jovens talentos, por sua vez, poderão mostrar suas habilidades em seleções presenciais pelo Brasil.

— O projeto foi criado para identificar e desenvolver talentos do futebol no Brasil e no mundo. A expansão global é um passo fundamental para levar nossa metodologia e visão a jovens de diferentes culturas e contextos — disse ao jornal Sérgio Estevam Jr, CEO da Growth Venture, empresa responsável pelo projeto.

