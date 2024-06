A- A+

Seleção Brasileira Com Marta e Cristiane no time titular, Brasil encara Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco A partida acontece neste sábado (1), às 17h, com a expectativa de mais de 30 mil torcedores no estádio

Depois de 13 anos, a Seleção Brasileira feminina volta a jogar em Pernambuco. O confronto desta vez será um amistoso contra a Jamaica, neste sábado (1), às 17h, na Arena de Pernambuco. O duelo faz parte da reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que vai iniciar a disputa na modalidade no dia 25 de julho.

O Brasil está no Recife desde a última segunda-feira e realizou a maior parte dos treinos no Arruda. A atividade da véspera da partida aconteceu na própria Arena de Pernambuco. A última passagem da Seleção feminina na Capital pernambucana tinha acontecido em 2011, num amistoso preparatório contra a seleção pernambucana. O duelo foi disputado no estádio do Santa Cruz e terminou 4 a 1 para a equipe nacional.

Além da partida em Pernambuco, a Seleção feminina ainda joga novamente contra a Jamaica, na próxima terça-feira (4) em Salvador. Esses dois jogos são fundamentais para o técnico Arthur Elias fechar o grupo que vai para Paris. O comandante da Amarelinha convocou 26 atletas para os testes e vai precisar fazer um corte para 18 jogadoras, número limite das Olímpiadas.

Na véspera da partida, o treinador ressaltou a busca por colocar na mentalidade das atletas a ideia de um estilo de jogo impositivo. Os Jogos de Paris serão o primeiro grande torneio de Arthur Elias, que chegou na Seleção em setembro do ano passado.

“A gente vem buscando não deixar nenhuma adversária confortável com a posse de bola, ter bons encaixes defensivos em todos os momentos do jogo. Com mais treinos após essa data Fifa, eu tenho certeza que vamos ganhar mais consistência e aumentar ainda mais essa mentalidade de imposição", declarou Arthur Elias.

O público pernambucano abraçou com força a Seleção feminina. Mais de 1.400 torcedores e torcedoras acompanharam o treino aberto no meio da semana, no estádio do Arruda. E a Arena de Pernambuco vai estar cheia. A última parcial divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que foram vendidos mais de 30 mil ingressos para acompanhar o amistoso.

Além de assistir as craques do presente e futuro da Seleção Brasileira, a torcida vai poder assistir de perto Marta e Cristiane em ação desde o início. A dupla foi confirmada na equipe titular um dia antes da partida. A seis vezes eleita Melhor Jogadora do Mundo pela Fifa agradeceu o carinho que ainda recebe dos torcedores e destacou a chance de jogar no Nordeste.

"Está sendo muito especial estar aqui no Nordeste, com o pessoal de Pernambuco. Temos que aproveitar o máximo possível. São poucas oportunidades, espero que daqui para frente a gente possa explorar mais isso e voltar outras vezes pra região. Para mim é uma honra e um prazer muito grande ter esse carinho todo das pessoas. Meu desejo é que continue assim e que venham outras mulheres que possam continuar inspirando todas vocês, seja no esporte ou em qualquer atividade", disse a Rainha.

Ficha técnica:

Brasil

Lorena; Antônia, Thais Ferreira,Rafaelle, Tamires e Adriana; Duda Sampaio, Yayá e Ludmilla; Marta e Cristiane. Técnico: Arthur Elias.

Jamaica

Spencer, Simpsons, Chantelle Swaby, Allyson Swaby e Blackwood; Spence, Primus, Camero e Bailey-Gayle; McKenna e Simmonds. Técnico: Hubert Busby

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Transmissão: TV Brasil, SporTV e canal GOAT (Youtube)



