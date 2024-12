A- A+

Futebol Marta sonha em disputar a Copa do Mundo de 2027: 'Sempre vou estar disponível' Maior jogadora da história do futebol brasileiro não esconde o desejo de fazer parte do Mundial que será disputado no país

Convidada para entregar o principal prêmio da tarde – o de craque do campeonato – Marta não saiu de mãos vazias do Bola de Prata da ESPN. A jogadora mais vezes eleita a melhor do mundo foi homenageada e recebeu uma Bola de Ouro hors concours, feito que apenas Pelé (1970) e Neymar (2012) haviam conseguido na história da premiação.



Prêmio Marta

Após a premiação, Marta falou com os jornalistas sobre diversos assuntos, onde opinou sobre a evolução do futebol feminino, a sua indicação ao “Prêmio Marta” de gol mais bonito da temporada pela Fifa, e também sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2027 que será sediada no Brasil.

"A minha perspectiva sobre a Copa do Mundo não mudou. Eu sempre vou estar disponível pra Seleção Brasileira, sempre vou estar querendo ajudar de alguma maneira, mas eu não quero colocar isso como uma meta, não quero colocar isso como se eu tivesse que jogar esses próximos anos pensando em estar na Copa do Mundo. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito natural e vai depender muito do meu dia a dia, onde eu vou estar jogando, como foi a minha temporada, porque nada é de graça, sempre foi por mérito. Então, será por mérito, se eu tiver que estar numa Copa do Mundo com a seleção como atleta, será por mérito, não por qualquer outra coisa. E eu vou sempre estar, como eu falei, disponível para ajudar a seleção".

E um possível retorno ao futebol brasileiro? Marta falou que talvez seja possível jogar pelo Corinthians, principal time do futebol feminino do país e que pode ser um possível destino para a Rainha.

"Não é segredo pra ninguém. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Já falei várias vezes que sou corintiana, né? Também tenho carinho pelo Santos, assim como tenho pelo Vasco, que são clubes que eu tenho uma história, né? E acredito que isso é normal, né? Eu ainda tô jogando. Eu pretendo jogar mais uns dois anos aí, não sei. Se continuar fazendo o que, graças a Deus, eu consegui fazer essa temporada, principalmente com o Orlando, há uma grande chance, né? Então, enquanto você está em atividade, tudo é possível".

Marta está concorrendo ao prêmio que leva o seu próprio nome que elege o gol mais bonito da temporada do futebol feminino do planeta. A Rainha concorre ao prêmio pelo gol que marcou pela seleção brasileira contra a Jamaica, em um amistoso.

"Com relação ao Prêmio Marta, eu estou muito feliz de estar concorrendo, acho que está acirrada ali, vai ser um pouquinho complicado. Não que o gol que eu fiz contra a Jamaica não seja um gol bonito, foi um gol bonito, mas eu acho que eu teria mais chances ainda se o gol que eu fiz na semifinal contra o Kansas City tivesse sido indicado também. Mas a gente sabe que a FIFA tem um critério diferente, são datas que já não se encaixavam mais na maneira como eles fazem a premiação, porém, a gente espera ver esse gol entre os melhores aí no ano que vem. Então é isso, essa é a minha expectativa, mas muito feliz também'.

Por fim, Marta mais uma vez avaliou a evolução da modalidade no Brasil. A seleção feminina foi medalhista de prata na última Olimpíada em Paris e terá a tarefa de fazer o dever de casa na Copa do Mundo de 2027.

"É nítdo o quanto evoluiu o futebol feminino aqui no Brasil em todos os sentidos e o quanto tem a melhorar ainda também. Isso é indiscutível, mas eu acredito muito que a gente está no melhor momento e no momento exato e certo para que a gente possa realmente aproveitar a oportunidade e fazer com que o futebol feminino cresça a cada dia seja em termos de qualidade, dando oportunidade para as meninas, os clubes investindo, também mais ainda na questão da comunicação, divulgando o produto. Acho importante estar falando, estar sempre divulgando e obviamente que a gente vai ter mais público nos estádios esse ano. A gente teve um grande exemplo com o Corinthians, 40 mil pessoas no estádio para assistir o feminino, acho isso bacana. Quero muito ver esse tipo de situação em outros clubes também, e assim seja, assim por diante. Acho que as meninas têm que fazer a parte dela, se dedicando a cada dia, a qualidade vem melhorando. Todos que estão envolvidos no futebol feminino".

Veja também

Carreata Campeão brasileiro de surfe, Douglas Silva é recebido com festa em Ipojuca