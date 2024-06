Mavericks x Celtics: Dallas busca reação em casa; saiba onde assistir

A- A+

Dallas Mavericks x Boston Celtics agora jogam as finais da NBA no Texas. Nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, será realizado o jogo 3 entre as equipes e o Dallas conta com o fator casa para tentar reagir na série final da competição. O confronto terá transmissão da Band e da ESPN 2/ Star+.

Mavericks buscam reação

Depois de duas derrotas fora de casa contra o Boston Celtics, a esperança do Dallas Mavericks está lançada nas duas próximas partidas como mandante. Os duelos que ocorreram no TD Garden revelaram uma superioridade coletiva da equipe verde e branca, que acabou abrindo 2 a 0 na série.

Apesar das boas atuações de Luka Doncic, jogador que vem com uma média de 29 pontos nos playoffs, os Mavs tiveram dificuldades para serem competitivos. Coletivamente o resto da equipe não vem conseguindo sustentar uma boa atuação, motivo maior das duas derrotas consecutivas.

A maior decepção pelo lado de Dallas vem sendo as fracas atuações do armador Kyrie Irving. O camisa 11 anotou apenas 28 pontos nas duas partidas e distribuiu apenas oito assistências.

Celtics querem fechar em 4 jogos

Por outro lado, o Boston Celtics reafirma o status de favorito. Equipe que teve a melhor campanha na temporada regular e que não precisou de mais de cinco jogos para fechar as séries eliminatórias, nas finais apresentou um bom nível de atuação coletiva.

Nos dois jogos realizados até agora, os maiores destaques ofensivos da equipe foram de jogadores que brilham principalmente na defesa, Jaylen Brown e Jrue Holiday. Além de quatro roubos de bolas e boas ações defensivas da dupla, na última partida foram responsáveis por 47 pontos.

Outro fator positivo para o Boston está vindo do banco. O pivô Kristaps Porzingis, que passou quase todo o playoffs machucado, foi fundamental nas duas vitórias. O letão atuou por mais de 20 minutos nos jogos e vem sendo uma boa alternativa nos dois lados da quadra.

Abir um 2-0 é um baita caminho para o título! Será que os @celtics vão manter essa onda de vitórias? @Ruffles_Oficial pic.twitter.com/L1GqJ3aPfy — NBA Brasil (@NBABrasil) June 10, 2024

Mavericks x Celtics - saiba onde assistir:

Transmissão: Band e ESPN 2/ Star+

Horário: 21h30

Data: 12/06

Local: American Airlines Center (Dallas/Texas)

