FUTEBOL Mbappé negocia compra de clube da segunda divisão francesa Craque foi apresentado pelo Real Madrid no último dia 16

O atacante Kylian Mbappé vive o melhor momento da carreira. Anunciado pelo Real Madrid no último dia 16 e principal jogador francês da atualidade, o jogador pretende mergulhar ainda mais no esporte, tornando-se dono de um clube.

Segundo os jornais L'Equipe e Le Parisien, Mbappé tem negociações avançadas para comprar o Caen, da segunda divisão francesa.

Segundo ambos os diários, a negociação está muito perto de ser selada. Mbappé se tornará acionista majoritário, sob investimento de 20 milhões de euros (122 milhões de reais) junto ao fundo de investimentos Oaktree, atual majoritário.

Outro acionista, minoritário, será Pierre-Antoine Capton, presidente do Conselho Fiscal do Caen.

O acordo também envolveria o pagamento de dívidas por Mbappé. Sua família e estafe, que conduzem em conjunto a sua carreira, estão envolvidos na nova empreitada.

Mbappé assinou por cinco anos com o Real Madrid, do qual receberá salários de 26 milhões de euros por ano (R$ 150 milhões). No PSG, onde atuou por sete temporadas, ele recebia 55 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões) por ano em seu último contrato.

O Caen foi fundado em 1913 e teve como melhor campanha um quinto lugar no Campeonato Francês em 1992. Chegou às semifinais da Copa da França em 2018 e à final da extinta Copa da Liga Francesa em 2005.

Na última temporada, foi sexto colocado da Ligue 2, a segunda divisão francesa, a uma posição dos playoffs de acesso.

