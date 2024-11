A- A+

REAL MADRID Platini revela preocupação com a fase de Mbappé no Real Madrid: 'Ele parece perdido em campo' Atacante vem sendo alvo de críticas tanto por parte da imprensa quanto da torcida do clube espanhol

O Mbappé que encantou o mundo com a camisa da seleção francesa e do Paris Saint-Germain ainda não "desembarcou" no Real Madrid.

Sem conseguir deslanchar no clube espanhol, o atacante vem sendo alvo de críticas tanto por parte da imprensa quanto da torcida. No meio de semana, o pênalti perdido diante do Liverpool, na derrota de 2x0 pela Liga dos Campeões, elevou essa discussão.

Durante um evento em Nice, o ex-jogador Michel Platini disse estar preocupado com o estado psicológico do atleta.

"Ele parece perdido em campo. Um grande campeão deve renascer das cinzas, sistematicamente. Isso é o que fará de Kylian Mbappé um grande campeão", afirmou Platini, um dos maiores jogadores da história do futebol francês.

Em 18 partidas pelo clube merengue, o jogador balançou as redes nove vezes e contribuiu com duas assistências. Apesar da marca de artilheiro neste recorte, Mbappé está longe de conseguir se destacar no clube. Aliada a essa fase instável, o Real Madrid faz campanha decepcionante na Liga dos Campeões.

Em cinco jogos, o gigante espanhol conquistou duas vitórias e três derrotas. O saldo desse histórico é a impressionante 24ª colocação no torneio europeu de clubes.

A imprensa francesa fez um alerta sobre a saúde mental do jogador. Sem conseguir repetir as atuações que o levaram a trocar o PSG pelo Real Madrid, Mbappé também esteve fora das últimas convocações da seleção francesa.

O técnico Didier Deschamps não levou o atleta para os compromissos da Dada Fifa do mês de novembro.

A chance de resposta, no entanto, pode vir neste fim de semana. Desgastado fisicamente pela partida contra o Liverpool, Mbappé chegou a ser dúvida para o duelo de domingo, pelo Campeonato Espanhol, diante do Getafe. No entanto, o atleta teve a sua participação confirmado para o confronto.

