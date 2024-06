Medalha ganha por Pelé na Copa do Mundo de 1962 vai a leilão, em Londres

A- A+

A casa de leilões Christie's leiloará na semana que vem em Londres a medalha ganha por Pelé na Copa do Mundo de 1962 no Chile, na qual o Brasil se tornou campeão do mundo, anunciou nesta terça-feira (25) em um comunicado.

O leilão ocorrerá na terça-feira, 2 de julho, e a casa britânica estimou que o preço da medalha poderá atingir entre 200.000 e 300.000 libras (entre 253.000 e 380.000 dólares).

Além da medalha, o lote leiloado incluirá um passaporte da lenda brasileira durante seus anos de juventude, precisou o comunicado.

Considerado um dos melhores futebolistas da história, Pelé faleceu aos 82 anos em dezembro de 2022 em São Paulo.

Depois de se tornar em 1958 o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo e vencê-la na Suécia com apenas 17 anos, o astro brasileiro aumentou sua lenda somando um novo título mundial ao seu palmarés com a vitória do Brasil no Chile em 1962.

Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo em 1970 no México, onde a Canarinha se impôs de maneira arrolladora com um time considerado um dos melhores da história.

