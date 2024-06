A- A+

Futebol Áustria vence Holanda e vai às oitavas da Euro como líder do Grupo D Resultado deixou a Áustria no topo da chave, com seis pontos; Holanda, em terceiro, ainda tem chances de classificação

A Áustria se classificou em primeiro lugar do grupo D para as oitavas de final da Euro-2024 com uma vitória por 3x2 sobre a Holanda, nesta terça-feira (25), em Berlim, na Alemanha, pela terceira e última rodada da fase inicial.

Com duas vitórias e seis pontos, os jogadores comandados por Ralf Rangnick terminam na primeira posição, à frente da França (5 pontos), que empatou em 1x1 com a Polônia no mesmo horário, e da Holanda (4 pontos), que avança como um dos quatro melhores terceiros colocados do torneio.

Veja também

FUTEBOL Revelado ao futebol pelo Santos, ídolo japonês assina com novo clube aos 57 anos