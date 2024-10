Atleta da APA Petrolina é vice-campeã da Meia Maratona de Porto Alegre

A- A+

A atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Anastácia Rocha, foi a vice-campeã da Meia Maratona de Porto Alegre-RS, realizada no último final de semana. A corredora assegurou o segundo lugar da prova ao cruzar a linha de chegada com a marca de 1h18m43s.

Além de alcançar o lugar no pódio, Anastácia também estabeleceu a sua melhor marca pessoal, conquista bastante celebrada pela atleta.

"Foi um momento de imensa felicidade e gratidão a Deus. Realizei uma meta que me propus lá em 2019, quando ainda era uma corredora amadora. Ao cruzar a linha de chegada, estava concretizando esse sonho, agora em 2024, como atleta profissional. Ser vice-campeã da prova, com recorde pessoal, foi um momento de felicidade, superação, pois acreditei até o fim que seria possível essa conquista”, comentou Anastácia.

Natural de Campina Grande, Anastácia faz parte do time da APA há dois anos, sob a orientação do treinador Marciano Barros. A atleta também é 3º sargento do Exército Brasileiro, por meio do Programa Atleta de Alto Rendimento.

