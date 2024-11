A- A+

BOXE Mike Tyson x Jake Paul: saiba horário e onde assistir à luta Duelo entre o youtuber e lenda do boxe acontece no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas

A lenda do boxe Mike Tyson vai, enfim, voltar aos ringues. Nesta sexta-feira (15), o veterano pugilista encarará o youtuber e boxeador Jake Paul, na principal luta da noite.



Os dois se enfrentam no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, no evento que começa às 19h30 (de Brasília), sendo a luta principal às 22h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo no streaming pela Netflix.

Além deste grande duelo, o evento ainda contará com um confronto do lutador e comediante Whindersson Nunes, que busca sua segunda vitória no boxe profissional, contra o indiano Neeraj Goyat.







Esse embate é uma das lutas do card principal na categoria peso-super-médio.

Qual horário da luta entre Jake Paul e Mike Tyson?

O evento começa a partir de 19h30 (de Brasília) de sexta-feira, 15 de novembro, com o card preliminar. As lutas do card principal estão previstas para começar às 22h (de Brasília).

Onde assistir à luta entre Jake Paul e Mike Tyson?

O card principal, incluindo a luta entre Jake Paul e Mike Tyson, será transmitido no streaming da Netflix, enquanto o card preliminar será exibido pelos canais do YouTube da Netflix e da Most Valuable Promotions.

Card preliminar do evento (19h30 de Brasília):

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Corey Marksman

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell



Card principal do evento (22h de Brasília)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

