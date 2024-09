A- A+

Atletismo Mirelle Leite, indígena pernambucana, busca tricampeonato Sul-Americano de atletismo, na Colômbia Mirelle embarcou nesta quarta-feira (25) para a primeira competição dentro do planejamento de trabalho visando as Olimpíadas de Los Angeles 2028

A corredora pernambucana Mirelle Leite embarcou, nesta quarta-feira (25), para a cidade de Bucaramanga, na Colômbia, onde disputará o Sul-Americano Sub-23 de Atletismo. A indígena da cidade de Pesqueira vai em busca do tricampeonato nos 3.000 metros com obstáculos e quer também subir ao pódio nos 1.500 metros. Esta é a primeira competição do novo ciclo olímpico da atleta visando a tão sonhada vaga nos Jogos de Los Angeles 2028.

As provas de Mirelle Leite estão marcadas para esta sexta-feira (27), às 8h35 (horário de Brasília), nos 1.500 metros. E no próximo sábado (28), às 18h30, os 3.000 metros com obstáculos. Duas provas extremamente desgastantes e que vão exigir bastante da atleta pernambucana. “Tenho treinado muito para esta competição. É sempre importante iniciarmos um novo ciclo olímpico com bons resultados. Isso nos impulsiona a buscarmos resultados ainda melhores que nos credencie para chegarmos forte na época de buscar o índice”, afirmou Mirelle.

Medalha de ouro nas duas últimas edições do Sul-Americano, a única corredora do Time Neoenergia espera terminar mais uma vez no pódio. “Nunca chego em uma competição pensando que sou favorita. Vai vencer quem estiver melhor no momento. Vou entrar na pista com tudo em busca do tricampeonato e da medalha nos 1.500. Não será fácil, pois nunca é, mas não faltou preparação para este momento. Vou correr tudo que puder em busca do ouro”, concluiu.

Mirelle Leite será a única mulher da delegação brasileira a disputar os 3.000m com obstáculos e os 1.500m. No total, o Brasil embarcou com 61 atletas, sendo 31 mulheres e 30 homens. O Sul-Americano começa na sexta-feira (27) e vai até o domingo (29).

Time Neoenergia

Além da pernambucana Mirelle Leite, o time Neoenergia ainda conta com nomes expressivos, como a jogadora de futebol do Real Madri e da Seleção Brasileira, Antônia, as nadadoras Ana Marcela (medalhista olímpica) e Celine Bispo, a ciclista olímpica Tota Magalhães, e a tricampeã mundial de kitesurfe, Bruna Kajiya. Pouco antes das Olimpíadas de Paris, a empresa ainda anunciou o patrocínio para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pelos próximos quatro anos.

