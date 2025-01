Morre Denis Law, último membro vivo da "tríade sagrada" do Manchester United

A- A+

O Manchester United perdeu um de seus maiores ídolos nesta sexta-feira. Em comunicado, o clube informou a morte do ex-atacante Denis Law, aos 84 anos. A causa do falecimento não divulgada.

Nascido na cidade de Aberdeen, Law chegou ao Manchester United em 1962. Seis anos depois, ficou eternizado como um dos ícones do time que levou os diabos vermelhos ao primeiro título europeu.

Os ingleses venceram o Benfica de Eusébio por 4 a 1 e ficaram com o título da Copa Europeia, antecessora do que hoje é a Champions League.

Com lesão no joelho, Law não pôde jogar as semifinais e a final, mas foi eternizado pelo clube nos arredores do estádio Old Trafford.

Terceiro maior artilheiro da história do clube, com 237 gols em 404 jogos, ele é parte da "tríade sagrada", uma estátua tripla que o retrata ao lado de Bobby Charlton e George Best. Law era o último membro vivo da tríade.

Best morreu em 2005 e Charlton, em novembro de 2023.

Comandado pelo icônico treinador Matt Busby, o atacante ajudou a reconstruir o clube dentro e fora de campo após o desastre aéreo que matou 23 e feriu 19 pessoas em 19, em Munique.

Law se eternizou pela comemoração apontando o dedo para o céu e foi um dos jogadores mais idolatrados pela torcida na história do clube.

Veja também