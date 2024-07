A- A+

FUTEBOL Morre jogador egípcio que sofreu parada cardíaca durante partida há quatro meses Ahmed Refaat, atacante do Modern Future, utilizava um estimulante cardíaco após sofrer uma parada durante o Campeonato Egípcio

O atacante egípcio Ahmed Refaat faleceu aos 31 anos neste sábado (6), quatro meses depois de ter sofrido uma parada cardíaca durante um jogo, anunciou o Modern Future, seu clube.

Refaat teve uma parada cardíaca no dia 11 de março, em um jogo do Campeonato Egípcio contra o Al-Ittihad Alexandria. Levado com urgência ao hospital, o jogador foi reanimado e ficou internado durante um mês.

O atacante deixou o hospital com um estimulante cardíaco. Em junho, ele havia declarado em uma entrevista que seu objetivo era voltar a jogar.

Refaat estreou como profissional no ENPPI, antes de passar por Zamalek, Al-Ittihad Alexandria e Al-Masry. Chegou ao Modern Future desde 2021 e, de lá para cá, teve uma passagem por empréstimo de quatro meses pelo Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos.

Pela seleção do Egito, fez sete jogos e marcou oito gols. Sua última aparição com os 'Faraós' foi na Copa Árabe, no Catar, em novembro de 2021.

