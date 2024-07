A- A+

TÊNIS Zverev avança às oitavas de Wimbledon e 'pede' Guardiola no Bayern O tenista alemão fechou o jogo em 3 sets a 0, em pouco mais de duas horas e meia de partida

O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo, se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon ao vencer o britânico Cameron Norrie (42º) neste sábado (6).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (17/15), em duas horas e 31 minutos.

Depois da vitória, o alemão falou sobre a presença do técnico do Manchester City, Josep Guardiola, que acompanhou a partida em um dos camarotes.

"Quando vi Pep Guardiola fiquei nervoso durante alguns games", admitiu Zverev, torcedor do Bayern de Munique, que o catalão treinou entre 2013 e 2016.

"O Bayern precisa de um treinador", acrescentou o tenista, que aparentemente esqueceu que o clube bávaro contratou o belga Vincent Kompany para o cargo.

"Mas se estiver cansado do futebol, pode vir me treinar algum dia em uma quadra de tênis", brincou o alemão.

Sobre o jogo contra Norrie, Zverev se mostrou muito satisfeito com a vitória, dada a dificuldade do adversário na grama.

"'Cam' é um jogador incrível e a grama é sua superfície favorita, ele foi semifinalista aqui. Sabia que teria que jogar no meu melhor nível", comentou o jogador de 27 anos.

"Se eu continuar sacando com estou sacando, vamos ver até onde posso chegar no torneio", disse.

