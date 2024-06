Motociclista argentino de 9 anos morre após acidente em competição em Interlagos

A- A+

Morreu, na noite desta segunda-feira, o motociclista argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, sofreu um grave acidente durante um dos treinos da 4ª etapa da Copa Honda Junior 160 Superbike, na sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O menino estava internado no Hospital Albert Einstein após cair da motocicleta e sofrer forte pancada na cabeça.

O menino caiu após sofrer um highside, uma manobra em que há um excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência, durante um treinamento da Honda Júnior Cup, um dos maiores campeonatos de motociclismo do continente.

Em nota, o SuperBike Brasil lamentou a morte do menino e afirmou que está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira, quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup.

Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico”, dizem os organizadores da competição em nota.

A categoria Honda Júnior Cup reúne pilotos de 8 a 16 anos. As motos usadas são de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para competição, com pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.

“Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein. Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo”, finaliza a nota.

