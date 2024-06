Interlagos: motociclista de 9 anos é levado em estado grave para a UTI após acidente

A- A+

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, da Jr Cup, sofreu uma queda na pista da Interlagos, nesta sexta-feira (14), e foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Pedreira, na zona sul de São Paulo. O grave acidente de motocicleta aconteceu no Autódromo, onde ocorre o evento SuperBike Brasil.

O menino caiu após sofrer um highside, uma manobra em que há um excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência, durante um treinamento da Honda Júnior Cup, um dos maiores campeonatos de motociclismo do continente.

Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica e ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde foi estabilizado o quadro clínico do piloto.

Segundo a direção da corrida, o garoto “permanece até o momento internado em observação sobre cuidados médicos intensivos”.

A categoria Honda Júnior Cup reúne pilotos de 8 a 16 anos. As motos usadas são de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para competição, com pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.

