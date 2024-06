A- A+

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e bater em um poste, no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 3h36, nas proximidades da Escola Técnica Alcides Nascimento Lins.



A vítima foi identificada como Dayvid Eduardo da Silva, de 22 anos. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Um pedestre que passava no local presenciou o ocorrido.

Motociclista de 22 anos morre após colidir em poste em Camaragibe, no Grande Recife - https://t.co/J88PZi3XBq pic.twitter.com/xNE5DeK7BO — Folha de Pernambuco (@folhape) June 13, 2024

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a ocorrência foi registrada na 37ª Delegacia de Camaragibe como acidente de trânsito com vítima fatal.



Após perícia, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área centro do Recife.

