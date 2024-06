A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem de 38 anos é morto a tiros na zona rural de Abreu e Lima Corpo foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo

Um homem de 38 anos foi morto a tiros em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, na madrugada dessa quarta-feira (12).

O corpo foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo em uma estrada no bairro Planalto, na zona rural da cidade.

A vítima, identificada por José Paulo da Silva Ferreira, apresentava ferimentos na cabeça, costas e nádegas.

A autoria e motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as investigações seguem até a elucidação do crime.

O homicídio foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

