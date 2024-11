Mundial de Futins: pernambucanos perdem para os Emirados Árabes nos pênaltis e Brasil é eliminado

A- A+

Chegou ao fim, neste último domingo (24), a estadia dos pernambucanos no Campeonato Mundial de futebol de patins (futins), em Trabzon, na Turquia.

Representando o Brasil, a equipe empatou com os Emirados Árabes por 3 a 3, no tempo normal, mas acabou perdendo para os asiáticos nos pênaltis, por 4 a 2, em jogo válido pelas oitavas de final.

“Foi muito pegado, eles bateram muito, nosso time demorou a se encontrar. Quando começaram a se acertar, o tempo acabou. Fomos para os pênaltis e eles converteram mais”, avaliou Almir Falcão, treinador da equipe, criador do esporte e presidente da Associação Brasileira de Futins.

Almir revelou também que se surpreendeu com o alto nível do adversário e elogiou o desempenho da equipe asiática. O criador da modalidade, entretanto, criticou a arbitragem da partida.

“Os árbitros estão apitando pela primeira vez com as regras do futins, então, houve alguns erros de arbitragem. Poderiam ter marcado mais de um pênalti a nosso favor. Algumas pessoas me pediram para convocar o presidente da Fifs [Federação Internacional de Futebol de Patins] e os árbitros e protestar, porém, eu estou muito satisfeito com a qualidade de todo o evento, e isso são detalhes que eu vou corrigir depois”, afirmou Almir, que também é vice-presidente da Federação Internacional da modalidade.

Esta é a sétima participação do Brasil no Mundial de Futins, que continua tendo como melhor resultado as medalhas de bronze conquistadas em Piacenza, na Itália, em 2010; no Recife, em 2011; e em Marselha, na França, em 2012.





