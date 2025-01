A- A+

FUTEBOL Na mira do Cruzeiro, Sergio Ramos mostra treino "extremo" em bicicleta a 50 graus Atleta mantém a forma física com rotina de exercícios enquanto estuda próximos passos da carreira

Sem clube desde que deixou o Sevilla desde o meio do ano passado, Sergio Ramos tem compartilhado com os mais de 64 milhões de seguidores sua rotina de exercícios para manter a forma física. Ele publicou nos stories do Instagram seu treino "extremo" do primeiro dia de 2025, que incluiu pedaladas numa bicicleta ergométrica localizada dentro de um ambiente a 50 graus.

"Assim começamos o primeiro dia do ano... Como sempre!", escreveu ele, enquanto andava na esteira de uma academia.





De acordo com o jornal Marca, os treinos realizados em temperaturas controladas são um sofisticado método para melhorar a preparação física e têm se tornado tendência entre atletas.

O multicampeão espanhol de 38 anos estuda os próximos passos da carreira. Conforme apurou o ge, o Cruzeiro abriu as portas do clube para o ex-Real Madrid, embora não o considere uma prioridade na janela.

Os valores da transação são um entrave, além do fato de o jogador não considerar a América do Sul seu destino principal, no momento. O Boca Juniors também sonha em contar com o atleta, de acordo com a imprensa argentina, mas considera o negócio improvável.

O jogador chegou a aceitar ouvir o Corinthians, que mais tarde desistiu da contratação pelas altas cifras envolvidas e pela incerteza do calendário esportivo.

