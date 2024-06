Nadal anuncia que está fora de Wimbledon para priorizar Jogos de Paris

O tenista espanhol Rafael Nadal confirmou nesta quinta-feira (13) que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho - 11 de agosto) e que está fora do torneio de Wimbledon (1º a 14 de julho).

"Durante a entrevista coletiva após o jogo em Roland Garros, me perguntaram sobre meu calendário, e desde então estive treinando no saibro. Ontem foi anunciado [pela Federação Espanhola de Tênis] que estarei nos Jogos de Paris, meus últimos Jogos Olímpicos", escreveu Nadal na rede social X.

