Nainggolan: Ex-Roma e seleção da Bélgica é detido por suspeita de tráfico de drogas

A- A+

O ex-jogador da seleção belga Radja Nainggolan foi preso nesta segunda-feira (27) em meio a uma investigação sobre tráfico de cocaína através do porto de Antuérpia, informou a promotoria de Bruxelas.

A polícia realizou cerca de 30 buscas na manhã de segunda-feira na província de Antuérpia e também na capital e sua área metropolitana e prendeu várias pessoas, incluindo "R.N.", de acordo com o comunicado.

Questionado pela AFP, um porta-voz do Ministério Público confirmou que as iniciais correspondem a Radja Nainggolan, de 36 anos, que disputou cerca de 30 partidas pela seleção belga.

A investigação, liderada por um juiz de instrução de Bruxelas, está focada em "supostos casos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, via porto de Antuérpia, e sua redistribuição na Bélgica", disse o comunicado do Ministério Público.

O número de suspeitos presos não foi especificado.

A promotoria garantiu fornecer "informações mais detalhadas quando as audiências terminarem e o juiz investigativo tiver a chance de ouvir os suspeitos". Nainggolan, nascido em Antuérpia, marcou seis gols pelos Red Devils.

Depois de passagens pelos italianos Inter de Milão e Roma, ele estava sem clube desde o verão europeu passado, antes de assinar com o Lokeren, da segunda divisão belga, na semana passada. Nainggolan marcou um gol no último final de semana em sua estreia pelo Lokeren. O clube disse ter recebido a informação da detenção pela imprensa e confirmou que o atleta não compareceu ao treino desta segunda-feira. Ele não será escalado para a partida do clube desta terça (28), contra o KAS Eupen.

Depois de deixar o futebol italiano para retornar à Bélgica no verão europeu de 2021 e assinar pelo Antuérpia, o meio-campista, reconhecível por suas inúmeras tatuagens, deixou o clube de sua cidade natal no início de 2023 devido a seu mau comportamento.

Meses antes, ele havia sido suspenso por fumar um cigarro eletrônico no banco, de acordo com a mídia belga.

Veja também