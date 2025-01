A- A+

Sport Sport: recuperados de lesão, Domínguez e Lucas Lima ficam à disposição de Pepa Dupla volta a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira (27), no CT leonino

O Sport terá o reforço de dois jogadores para os compromissos desta semana. O volante Fabricio Domínguez e o meia Lucas Lima voltam a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira (27), no CT José de Andrade Médicis.

A dupla foi ausência diante do Central, no Lacerdão. Enquanto o volante virou baixa por conta de uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 vinha tratando um desconforto no joelho direito. Ambos se machucaram contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste.

Quem comentou sobre o retorno dos jogadores foi o próprio técnico Pepa, após a vitória rubro-negra em Caruaru, no último domingo (26). O português salientou que a dupla vai trabalhar de "forma condicionada".

"Para hoje (domingo) era ímpossivel. Mas amanhã (nesta segunda) já estão conosco a trabalhar. Ainda de forma condicionada, mas já estão a trabalhar conosco", falou o treinador.

Nesta segunda-feira, o Sport dá início à preparação para mais dois jogos do Campeonato Pernambucano.

Nesta quarta-feira (29), o Leão recebe o Jaguar, às 20h, na Ilha do Retiro. Já no sábado (1º), o Rubro-negro disputa o Clássico das Multidões em visita o Santa Cruz, às 16h30, no Arruda.



