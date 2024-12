A- A+

FUTEBOL Napoli vence Genoa, reassume liderança do Italiano e joga pressão na Atalanta Com a 12ª vitória em 17 jogos, equipe chega aos 38 pontos

O Napoli reassumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano ao derrotar o Genoa por 2x1, neste sábado (21), no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 17ª rodada. De quebra, jogou a pressão para a Atalanta, que vem de incríveis dez vitórias consecutivas.

O 12º triunfo, em 17 jogos, deixa o Napoli com 38 pontos, na liderança do Italiano. A Atalanta, que recebe o Empoli neste domingo, tem 35. Com 34, a Inter de Milão entra em campo apenas na segunda-feira para enfrentar o Como.

Já o Genoa viu cair uma sequência de seis jogos sem derrota no Italiano. A última havia ocorrido no dia 31 de outubro, quando perdeu para a Fiorentina por 1x0. O time tem 16 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo do Napoli foi esmagador. O time visitante dominou as ações e poderia ter inaugurado o marcador com cinco minutos de bola rolando. Lukaku recebeu dentro da área e cabeceou no travessão. Aos 15, não teve jeito. Anguissa recebeu da esquerda e subiu mais do que o zagueiro para desviar para o gol.

O Genoa sentiu e deu ainda mais espaços para o adversário, que aproveitou. Aos 24, Stanislav Lobotka cobrou falta na cabeça de Rrahmani, que mandou no ângulo. Com quase 70% de posse de bola, o Napoli não deixou o rival respirar e foi para o intervalo com uma bela vantagem a seu favor.

Na etapa complementar, o Genoa esboçou sinais de reação e ficou perto de diminuir com Pinamonti. Ele saiu na cara do gol, mas parou na grande defesa do goleiro Alex Meret. Na segunda tentativa, aos seis, Pinamonti não perdoou e recolocou o time visitante na partida.

Precisando de mais um gol para empatar, o Genoa arriscou, subiu sua linha de marcação e pressionou o Napoli. O time visitante passou a se defender e teve sorte ao ver o arremate de Balotelli ficar na trave, já nos minutos finais da partida.

Mais cedo, o Bologna derrotou o Torino por 2x0, no Olímpico Grande Torino, e se aproximou da briga por vaga nos primeiros torneios europeus. Castro, contra, e Dallinga fizeram os gols da partida.

