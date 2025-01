A- A+

NÁUTICO Náutico: diretoria anuncia rescisão de contrato com o goleiro Douglas Borges Goleiro, que tinha contrato com o Timbu até outubro, atuou em apenas duas partidas pelo Pernambucano

Após anunciar a contratação do goleiro Muriel, o Náutico comunicou a rescisão contratual do goleiro Douglas Borges, que disputou apenas duas partidas pelo Timbu nesta temporada.

De acordo com o clube, a diretoria alvirrubra e o atleta chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (30), para a rescisão antecipada do contrato, que tinha validade até outubro.

A contratação de Douglas Borges foi bastante contestada pela torcida desde o início. O goleiro, que teve a contratação oficializada no começo de janeiro, recebeu diversas críticas e chegou a desativar suas redes sociais.

No início do Campeonato Pernambucano, foi titular nas partidas contra Petrolina e Jaguar, mas cometeu falhas que resultaram em gols dos adversários.

Após essas atuações, perdeu a posição para Wellerson e sequer foi relacionado para os jogos do Timbu no Estadual e na Copa do Nordeste.

Confira a nota oficial do Náutico na íntegra:

"O Clube Náutico Capibaribe vem a público comunicar que, na manhã da quinta-feira (30), o atleta Douglas Borges e a diretoria do clube se reuniram e, de comum acordo, decidiram pela rescisão contratual antecipada de seu contrato. Desejamos boa sorte ao atleta na sequência de sua carreira."

Veja também